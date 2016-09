PSV krijgt kans op revanche tegen Atlético

ANP PSV krijgt kans op revanche tegen Atlético

EINDHOVEN - PSV krijgt dinsdagavond in eigen huis al de kans op wraak voor de verloren ontmoeting met Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League afgelopen seizoen. De ploeg boog in maart in Madrid pas na twee uur spelen en strafschoppen (8-7) voor de Spaanse topclub die daarna de opmars kon maken naar de finale.

Door ANP - 13-9-2016, 3:25 (Update 13-9-2016, 3:25)

Dinsdagavond is Atlético de tegenstander van PSV in de eerste wedstrijd van de groepsfase waarin verder Bayern München en FK Rostov de tegenstanders zijn. PSV-trainer Phillip Cocu beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen vleugelaanvaller Jürgen Locadia staat door een liesblessure langere tijd aan de kant.

De tegenstander kent in de aanloop naar het duel ook weinig problemen. Trainer Diego Simeone heeft al zijn vedettes meegenomen naar Eindhoven, onder wie Antoine Griezmann, Fernando Torres, Diego Godin, Yannick Carrasco, Nicolás Gaitán en aanvoerder Gabi.