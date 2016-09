Go Ahead Eagles boekt eerste overwinning

ANP Go Ahead Eagles boekt eerste overwinning

DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft zijn eerste competitiezege binnen. Op eigen veld versloeg de Deventer club zondagmiddag het zwakke Roda JC met 2-0. Door de winst klimt Go Ahead Eagles met vier punten (dertiende) in de stand over Roda, dat de zestiende plek inneemt met drie punten.

Door ANP - 11-9-2016, 16:36 (Update 11-9-2016, 16:45)

In een zeer kwaliteitsarm duel tussen twee clubs die het zonder twijfel nog moeilijk zullen krijgen om zich te handhaven, had de ploeg uit Deventer het meeste recht op de zege. De thuisclub zocht de aanval via de flanken, waarbij alleen Randy Wolters met zijn dribbels geregeld gevaar stichtte. De linkerspits was alleen niet altijd even gelukkig in de keuzes die hij maakte. Met de twee doelrijpe mogelijkheden die hij de eerste twintig minuten kreeg, sprong hij slordig om.

Roda stelde er weinig tegenover. Slechts de kleine Daniel De Silva wist doelman Theo Zwarthoed te verleiden tot een reddingsactie. Illustratief voor de onmacht van de Limburgers was de wissel van middenvelder Adil Auassar, kort na rust. Hij was tot dusver in deze competitie direct of indirect betrokken bij alle treffers van Roda (drie). Na zijn vertrek dwongen de bezoekers helemaal niets meer af.

Het eerste doelpunt kwam van de strafschopstip. De aanleiding was een vermeende handsbal van Simon Church. De international van Wales leek een kopbal van Sander Duits tegen zijn hoofd te krijgen, maar scheidsrechter Ed Janssen wees gedecideerd naar de stip. Kevin Brands beging geen fout vanaf elf meter. Vlak voor tijd pikte invaller Darren Maatsen een verre uittrap van Zwarthoed op en prikte van buiten het zestienmetergebied keurig raak (2-0).