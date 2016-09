Foutloos Feyenoord als koploper naar PSV

ROTTERDAM - Feyenoord gaat volgende week als koploper van de eredivisie naar Eindhoven voor de confrontatie met landskampioen PSV. De Rotterdamse ploeg zette zondag ook de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen, in de eigen Kuip tegen ADO Den Haag, in winst om: 3-1. Voor de geel-groene brigade uit Den Haag betekende dat de eerste nederlaag van dit voetbaljaar.

Door ANP - 11-9-2016, 14:39 (Update 11-9-2016, 14:39)

Feyenoord verdedigt over een week in het Philips Stadion een voorsprong van twee punten op PSV. Tussendoor neemt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het in de Europa League op tegen Manchester United. Ondanks twee krakers in het vooruitzicht, wilde Van Bronckhorst niemand sparen tegen ADO. Hij hield alleen Terence Kongolo, net terug van een knieblessure, aan de kant. Jan-Arie van der Heijden vormde daarom het centrale verdedigingsduo met Eric Botteghin.

De club uit Den Haag, met tien punten uit de eerste vier duels sterk begonnen aan het seizoen, trad in De Kuip aan zonder de geblesseerde Ruben Schaken. Trainer Zeljko Petrovic hield de zieke topschutter Mike Havenaar op de bank. Met twee snelle spitsen, Gervane Kastaneer en Sheraldo Becker, hoopte hij het trage centrum van Feyenoord in de problemen te brengen.

Furieuze openingsfase

ADO Den Haag kwam er in de eerste helft echter amper aan te pas. Feyenoord kreeg al na vijf minuten een enorme kans op de openingstreffer, na een indraaiende voorzet van Steven Berghuis. Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra kregen de bal echter niet langs keeper Ernestas Setkus.

Feyenoord zakte na een furieuze openingsfase wat terug, maar sloeg na een half uur binnen anderhalve minuut plotseling twee keer toe. Eerst tikte Dirk Kuijt de bal in twee instanties langs Setkus, kort daarna verdubbelde Jörgensen de score. Het ontging de arbitrage dat de Deense spits buitenspel stond toen hij werd bediend door Toornstra, die het eerste doelpunt ook al had voorbereid.

Petrovic bracht na bijna een uur spelen alsnog Havenaar in het veld. In het vertrouwde systeem kwam ADO in de slotfase terug in de wedstrijd via Ludcinio Marengo, maar in blessuretijd besliste Karim El Ahmadi het duel met de 3-1.