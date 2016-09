Ronaldo beetje bang bij rentree

ANP Ronaldo beetje bang bij rentree

MADRID - Amper zes minuten had Cristiano Ronaldo zaterdag nodig om zijn rentree bij Real Madrid op te luisteren met een doelpunt. ,,Ik voel me goed, al stapte ik ook wel met een beetje angst het veld op'', zei de Portugese superster na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Osasuna (5-2). ,,Maar dat is logisch na een blessure. Ik ben blij dat we hebben gewonnen en dat ik een doelpunt heb gemaakt.''

Door ANP - 10-9-2016, 21:39 (Update 10-9-2016, 21:39)

De Portugese superster liep in juli tijdens de EK-finale tegen Frankrijk een knieblessure op. Ronaldo miste daardoor de start van het seizoen. Zonder de topschutter wist de 'Koninklijke' de eerste twee competitiewedstrijden te winnen, zaterdag volgde zege nummer drie. ,,Ik wil dit jaar alle prijzen winnen, zeker de landstitel'', aldus de Portugees. ,,Dat is een prijs die we heel graag willen bemachtigen. We zijn goed begonnen, hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken. Het wordt een lange en zware strijd, maar ik ben ervan overtuigd dat we kampioen kunnen worden.''

Over zijn veelbesproken toekomst was Ronaldo duidelijk. ,,Ik wil niets liever dan bij Real Madrid mijn carrière afsluiten. Dit is de grootste club ter wereld met de beste spelers.''