ANP Siem de Jong trefzeker bij debuut in Jong PSV

BREDA - Siem de Jong heeft zijn terugkeer op de Nederlandse voetbalvelden vrijdag opgeluisterd met een doelpunt. De aanvallende middenvelder schoot Jong PSV in de Jupiler League bij NAC Breda uit een vrije trap op voorsprong. Lang leek dat genoeg voor de winst, tot de thuisclub bij het ingaan van de blessuretijd langszij kwam via Cyriel Dessers. De Belgische spits zag zijn strafschop worden gekeerd door keeper Remko Pasveer, maar sloeg in de rebound alsnog toe: 1-1.

Door ANP - 9-9-2016, 22:02 (Update 9-9-2016, 22:10)

De Jong deed een uurtje mee bij de Eindhovense beloften en bewees al snel zijn waarde. De oud-Ajacied krulde in de 28e minuut vanaf zo'n 30 meter een vrije trap langs keeper Jorn Brondeel van de thuisclub.

PSV heeft De Jong voor een jaar gehuurd van Newcastle United. De 27-jarige schaduwspits gaat in Eindhoven samenspelen met zijn broertje Luuk, de aanvoerder van de landskampioen. Eerst moet hij echter ritme opdoen bij de beloften. De Jong leek in Breda direct de matchwinner te worden, maar scheidsrechter Martin van den Kerkhof zag in de negentigste minuut een strafschop in een duikeling van Gianluca Nijholt. Dessers zorgde, in tweede instantie, voor de gelijkmaker. Desondanks blijft Jong PSV de Jupiler League aanvoeren, met veertien punten bij zes wedstrijden.

FC Volendam staat tweede met één punt minder. De Noord-Hollanders zegevierden met 1-0 bij VVV-Venlo dankzij een doelpunt van Jack Tuyp. SC Cambuur won in Leeuwarden met 4-1 van Almere City FC, De Graafschap ging met 2-1 onderuit bij Telstar. Stefano Lilipaly tekende op fraaie wijze voor de winnende treffer. Nog mooier was de omhaal waarmee Brandon Robinson zijn club FC Den Bosch de winst bezorgde op FC Oss: 2-1.