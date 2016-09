Amerikaanse voetballer Donovan is terug

ANP Amerikaanse voetballer Donovan is terug

LOS ANGELES - Twee jaar nadat hij zijn voetballoopbaan had beëindigd, keert Landon Donovan terug op de velden. De 34-jarige Amerikaan gaat weer spelen voor Los Angeles Galaxy, dat hem donderdag op de website presenteerde met de tekst 'He's back'. Donovan is met 57 doelpunten in 157 interlands de topschutter aller tijden van de nationale ploeg.

Door ANP - 9-9-2016, 1:10 (Update 9-9-2016, 1:10)

Op het filmpje dat LA Galaxy via de sociale media verspreidde, is te zien hoe een voetballer de kleedkamer binnenstapt en daar een shirtje aantrekt. Het blijkt het tricot met rugnummer 26 en de naam Donovan te zijn. De Amerikaan pakt vervolgens zijn schoenen en loopt naar het veld. Donovan verklaarde op Facebook dat hij het door blessures geplaagde LA Galaxy de rest van het seizoen wil helpen.

De aanvaller verhuisde al op jonge leeftijd naar de Duitse club Bayer Leverkusen, maar een doorbraak in Europa bleef uit. Donovan had aanmerkelijk meer succes in de Major League Soccer, eerst bij San José Earthquakes en daarna bij LA Galaxy. Tussendoor liet hij zich verhuren aan Bayern München en Everton, maar de Amerikaan kon zijn status op de Europese velden niet waarmaken. Donovan nam in 2014 afscheid met zijn zesde titel in de MLS.