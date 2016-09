NEC schuift Hoekman aan de kant

NIJMEGEN - Amper vier maanden nadat hij was aangesteld als technisch manager, moet Danny Hoekman al weer vertrekken bij NEC. De oud-profvoetballer is door de clubleiding op non-actief gesteld. Beide partijen onderhandelen woensdag over een vertrekregeling.

Door ANP - 7-9-2016, 11:48 (Update 7-9-2016, 11:48)

Hoekman werd in mei gepresenteerd als technisch manager van NEC, de club waarbij de aanvaller zijn voetbalcarrière begon én eindigde. De 51-jarige Nijmegenaar ondertekende een contract voor drie jaar in De Goffert. NEC had sinds het vertrek van Edo Ophof in 2014 geen technische man meer in huis. De Nijmeegse club liet zich de afgelopen jaren voor het spelersbeleid adviseren door een extern bureau, Futuralis.

Volgens Omroep Gelderland botste de eigenzinnige Hoekman al snel met diverse partijen binnen de club en met de adviseurs van Futuralis. Dat heeft binnen vier maanden al geleid tot een definitieve breuk.