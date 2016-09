Oranje speelt gelijk tegen Zweden

ANP Oranje speelt gelijk tegen Zweden

SOLNA - Een handvol gemiste kansen en een kapitale blunder van Kevin Strootman stonden dinsdagavond een vliegende start van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie in de weg. Tegen een pover Zweden verzuimde Oranje zich voor een enorm veldoverwicht te belonen en moest het uiteindelijk genoegen nemen een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 6-9-2016, 22:39 (Update 6-9-2016, 22:50)

Met een verdiende gelijkmaker voorkwam Wesley Sneijder dat de roep om het vertrek van Danny Blind de komende weken nog luider gaat klinken. De bondscoach heeft nauwelijks krediet meer na een mislukte kwalificatie voor een EK met een recordaantal van 24 deelnemers. Wat er in een slecht gevulde Friends van Arena van Solna misging, viel hem echter nauwelijks aan te rekenen.

Blind koos ervoor om zijn defensie te versterken met Virgil van Dijk en Daryl Janmaat en bracht Davy Klaassen als aanvallende middenvelder. Die beslissingen leken goed uit te pakken. Oranje domineerde en uitgerekend Klaassen kreeg voor rust twee riante mogelijkheden op de 1-0. De middenvelder, dit seizoen zo goed op schot voor Ajax, miste echter beide kansen.

Strootman

Onder de huidige bondscoach slaagt Oranje er steeds weer in om zich onnodig in de problemen te brengen. Zweden stelde teleur zonder het vertrokken boegbeeld Zlatan Ibrahimovic. De ploeg liet het balbezit aan de bezoekers en kwam sporadisch in de buurt van doelman Jeroen Zoet. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong.

Uitgerekend Kevin Strootman ging vervolgens kinderlijk in de fout. De middenvelder die zo werd gemist in de mislukte kwalificatie voor het laatste EK dacht aan een klein hoogstandje op de rand van het strafschopgebied. Marcus Berg had hem echter door en stiftte de bal keurig over doelman Zoet (1-0). Strootman kon wel door de grond zakken, net als de machteloze Blind aan de zijlijn. Van een speler met de status van Strootman mag verwacht worden dat hij Oranje stabiliteit bezorgt.

Met de onnodige tegentreffer in het achterhoofd ging Oranje na rust driftig op jacht naar de gelijkmaker. Sneijder was gevaarlijk, net als Klaassen. En Janssen raakte de bovenkant van de lat. Omdat een treffer uitbleef bracht Blind na 66 minuten Bas Dost als extra aanvaller. Een minuut later was het gelijk raak. Daryl Janmaat stuitte nog op doelman Robin Olsen maar Sneijder schoot wel raak (1-1). Oranje bleef aandringen en was in de slotfase dichtbij de 2-1. Dost lepelde de bal echter over het doel en zag in blessuretijd ook nog een doelpunt wegens duwen afgekeurd.