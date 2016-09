Van Praag geschokt door bericht over Ceferin

SOLNA - Michael van Praag heeft geschokt gereageerd op een mediabericht dat zijn tegenstander Aleksander Ceferin in de race om het voorzitterschap van de UEFA vals spel zou hebben gespeeld. ,,Als het waar is, dan zijn we terug bij de oude manier van werken in het voetbal. Dit is precies waarin ik verandering wil brengen. We hebben een oprechte leider in het voetbal nodig, iemand op wie je kunt vertrouwen en geen op macht beluste politicus", twitterde hij dinsdag vanuit Solna.

Volgens het Noorse voetbalblad Josimar zou de Sloveen steun krijgen van FIFA-president Gianni Infantino. De opvolger van Sepp Blatter zou zijn rechterhand en FIFA-directeur Kjetil Siem laten lobbyen bij de Scandinavische bonden. Daarbij zouden onder meer beloftes zijn gedaan over de organisatie van het EK van 2024 of 2028 als tegenprestatie voor de steun aan Ceferin.