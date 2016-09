Snodgrass scoort drie keer tegen Malta

ANP Snodgrass scoort drie keer tegen Malta

TA'QALI - Schotland heeft zondagavond met grote cijfers gewonnen van Malta in de eerste speelronde in groep F van het WK-kwalificatietoernooi. De ploeg van bondscoach Gordon Strachan zegevierde met 5-1 op het eiland. Bij de rust was de stand nog in evenwicht (1-1). In de tweede helft gebeurde er van alles in het Ta'Qali Stadium. Twee spelers van Malta kregen de rode kaart. Mede daardoor konden de Schotten uitlopen naar een grote zege.

Door ANP - 4-9-2016, 23:05 (Update 4-9-2016, 23:05)

Robert Snodgrass was de gevierde man bij de bezoekers. De aanvaller van Hull City scoorde drie keer. Chris Martin en Steven Fletcher brachten de andere treffers van Schotland op hun naam.

In de andere groepsduels eerder op de avond won Engeland met 1-0 van Slowakije en speelde Litouwen met 2-2 gelijk tegen Slovenië.