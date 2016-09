Lallana redt Allardyce in Slowakije

TRNAVA - Onder leiding van de nieuwe bondscoach Sam Allardyce is Engeland met een late zege begonnen aan de WK-kwalificatie. De Britse ploeg leek zondagavond in en tegen Slowakije niet verder dan 0-0 te komen. Diep in de extra tijd zorgde Adam Lallana alsnog voor een succesvol debuut van 'Big Sam': 0-1. De ontgoochelde thuisploeg speelde vanaf de 57e minuut met tien man na de tweede kaart voor Martin Skrtel.

Door ANP - 4-9-2016, 20:07 (Update 4-9-2016, 20:07)

Allardyce (61) trad na het mislukte EK in Frankrijk aan als opvolger van de opgestapte Roy Hodgson. Engeland werd bij dat toernooi in de achtste finales door IJsland uitgeschakeld (1-2). In de EK-groepsfase, die ook al stroef verliep, speelde de Britse ploeg met 0-0 gelijk tegen Slowakije.

Litouwen gaf zondagavond in dezelfde poule een voorsprong van 2-0 weg tegen Slovenië: 2-2.