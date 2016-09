Magere zege Denemarken

ANP Magere zege Denemarken

KOPENHAGEN - Denemarken heeft de WK-kwalificatie in groep E geopend met een magere zege. De ploeg van de nieuwe bondscoach Age Hareide versloeg Armenië in Kopenhagen met 1-0. Christian Eriksen maakte in de 17e minuut het doelpunt. De oud-Ajacied miste in de 72e minuut een strafschop.

Door ANP - 4-9-2016, 20:02 (Update 4-9-2016, 20:02)

Hareide is de opvolger van Morten Olsen, die in november 2015 na vijftien jaar als bondscoach van Denemarken vertrok vanwege het mislopen van het EK deze zomer in Frankrijk. De 62-jarige Hareide fungeerde van 2003-2008 als bondscoach van zijn vaderland Noorwegen. De ervaren Noor moet de Deense ploeg naar het WK 2018 en liefst ook naar het EK 2020 leiden.

Denemarken versloeg woensdagavond in een oefeninterland Liechtenstein met 5-0. Nicolai Jørgensen, de nieuwe spits van Feyenoord, zorgde in dat duel voor 1-0 en 2-0. In de wedstrijd tegen Armenië had hij geen succes. In de 66e minuut moest Jørgensen naar de kant.

Polen verspeelde in dezelfde poule in en tegen Kazachstan een voorsprong van 0-2: 2-2.