ANP Portugal start WK-kwalificatie zonder Gomes

BARCELONA - Portugal start de WK-kwalificatie zonder André Gomes. De middenvelder van FC Barcelona heeft een spierblessure opgelopen in zijn rechterbeen. De 23-jarige Portugees, die afgelopen zomer met zijn land in Frankrijk de Europese titel veroverde, keert terug naar Catalonië om aan zijn herstel te werken.

Door ANP - 4-9-2016, 16:20 (Update 4-9-2016, 16:20)

Gomes verruilde Valencia na een sterk optreden op het EK voor Barcelona. Hij veroverde met de Spaanse kampioen direct de nationale supercup. In de Primera División kwam Gomes tot nu toe één keer in actie voor Barcelona.

Portugal opent de kwalificatiereeks richting het WK van 2018 dinsdag in Basel tegen Zwitserland. Aanvoerder Cristiano Ronaldo ontbreekt ook in de selectie van bondscoach Fernando Santos. De superster van Real Madrid is herstellende van de blessure die hij opliep tijdens de gewonnen EK-finale.