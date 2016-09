Moreno scoort voor Mexico

SAN SALVADOR - Mexico heeft zijn ongeslagen status in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2018 behouden. Met een zege van 3-1 op El Salvador gaat de ploeg als groepswinnaar door naar de finale ronde van de Midden- en Noord-Amerikaanse kwalifcaties. PSV'er Héctor Moreno maakte vrijdagavond (plaatselijke tijd) het eerste doelpunt voor de Mexicanen.

Dat was de gelijkmaker, want El Salvador had de score in de eerste helft geopend via Alexander Larin. Na rust nam Mexico het heft in handen. Na Moreno waren Angel Sepúlveda en Raúl Jiménez (strafschop) nog trefzeker. PSV'er Andrés Guardado speelde ook mee bij Mexico.

Costa Rica, Panama en Trinidad en Tobago bereikten ook de finale ronde, waarin nog zes landen strijden om drie rechtstreekse tickets voor het WK van 2018 in Rusland. Costa Rica won met 1-0 van Haïti, Panama versloeg Jamaica met 2-0, Trinidad en Tobago speelde met 2-2 gelijk tegen Guatemala.