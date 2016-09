Oranje richt zich nu op Zweden

ANP Oranje richt zich nu op Zweden

NOORDWIJK - Met de oefennederlaag tegen Griekenland (1-2) nog in het achterhoofd is het Nederlands elftal vrijdag voorzichtig aan de voorbereiding op het uitduel met Zweden in de WK-kwalificatie begonnen. De basisspelers van donderdag in Eindhoven mochten herstellen in de gym. De wisselspelers oefenden wel op het trainingsveld in Katwijk.

Door ANP - 2-9-2016, 11:55 (Update 2-9-2016, 11:55)

De spelers en de staf van Oranje lunchen vrijdagmiddag nog gezamenlijk. Daarna mag iedereen voor een dagje naar huis en zien ze elkaar zaterdag weer in Amsterdam. Bondscoach Danny Blind wil voor die tijd een antwoord op de vraag hoe zijn ploeg komende dinsdag in Zweden wel succesvol kan zijn. ,,Als ik denk dat ik hier en daar moet wisselen, dan zal ik dat niet nalaten'', zei hij.

Het Nederlands elftal traint zondag nog achter gesloten deuren in het stadion van AZ. Maandag vertrekt de landenploeg naar Stockholm, waar in de Friends Arena van Solna nog een afsluitende training voor het belangrijke duel in Zweden op het programma staat.