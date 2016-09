Infantino ziet Kuipers geschiedenis schrijven

ANP Infantino ziet Kuipers geschiedenis schrijven

BARI - Scheidsrechter Björn Kuipers heeft volgens FIFA-baas Gianni Infantino een rol vervuld in een stukje voetbalhistorie. De Nederlandse toparbiter leidde donderdagavond de oefeninterland tussen Italië en Frankrijk in Bari (1-3) met zijn team in goede banen. Bij een omstreden handsbal van de Fransman Layvin Kurzawa in het Franse strafschopgebied besloot Kuipers de dienstdoende videoscheidsrechters in te schakelen.

Door ANP - 2-9-2016, 10:07 (Update 2-9-2016, 10:32)

,,Je kon zien dat de arbiter het duel voor een paar seconden onderbrak'', legde de aanwezige voorzitter Infantino van de wereldvoetbalbond uit bij de Italiaanse omroep RAI. Volgens de FIFA-preses zocht Kuipers gedurende die korte periode contact met twee buiten het stadion gestationeerde arbiters, die op videobeelden de situatie nauwkeurig bestudeerden.

,,Zij zagen dat het geen strafschop was. We hebben hier voetbalgeschiedenis geschreven'', benadrukte Infantino. ,,We leven in 2016, het is tijd om dit goed te gaan testen. Ik hoop dat we bij het WK in 2018 in Rusland deze technologie volledig kunnen gaan gebruiken.''

Experimenten

De reglementencommissie binnen het voetbal, de IFAB, besloot begin maart tot de invoering van experimenten met videoscheidsrechters. De FIFA liet destijds weten dat de uitgebreide proef de komende twee jaar in twaalf landen zou worden uitgevoerd, waaronder Nederland, Duitsland, Italië, Portugal en de Verenigde Staten.

De KNVB is één van de pioniers op het gebied van de videoscheidsrechter. De voetbalbond testte al twee jaar in de eredivisie op de achtergrond met het nieuwe systeem. Dit seizoen gebeurt het 'live' bij de nodige duels in het KNVB-bekertoernooi, zoals Kuipers donderdag meemaakte in Bari.