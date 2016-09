België stelt teleur tegen Spanje

BRUSSEL - Het nationale voetbalelftal van België heeft zich donderdag niet kunnen revancheren voor de teleurstelling op het Europees kampioenschap van afgelopen zomer in Frankrijk. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel stelden de 'Rode Duivels' het publiek teleur met een nederlaag tegen Spanje. Het oefenduel in voorbereiding op de WK-kwalificatiereeks eindigde in 0-2. David Silva tekende voor beide doelpunten.

Door ANP - 1-9-2016, 22:41 (Update 1-9-2016, 23:00)

Spanje kwam in de eerste helft op voorsprong toen Silva de verdediging én doelman Thibaut Courtois klopte met een schot. In de tweede helft was de aanvaller van Manchester City trefzeker vanaf de strafschopstip.

De vriendschappelijke interland was voor de bondscoach van zowel België als Spanje het debuut. Roberto Martinez zat voor het eerst op de bank bij de Belgen, met naast hem ook de debuterende assistent-bondscoach Thierry Henry. Martinez is de opvolger van Marc Wilmots, die werd ontslagen na de blamage tegen Wales in de kwartfinale van het EK (3-1).

Bij Spanje had Julen Lopetegui voor het eerst de leiding als opvolger van Vicente del Bosque, die na het teleurstellend verlopen EK opstapte. De titelverdediger verloor in de achtste finale van Italië.

Het duel tussen België en Spanje zou eigenlijk vorig jaar november gespeeld worden, maar werd toen wegens terreurdreiging na de aanslagen in Parijs afgelast. België speelt dinsdag het eerste kwalificatieduel voor het wereldkampioenschap van 2018, uit tegen Cyprus. Spanje neemt het maandag op tegen Liechtenstein.