Voetbalsters Twente treffen Sparta Praag

NYON - De voetbalsters van FC Twente stuiten in de Champions League op Sparta Praag. De Nederlandse kampioen werd donderdag bij de loting voor de eerste knock-outronde, met daarin 32 clubs, gekoppeld aan de nummer twee van Tsjechië. FC Twente speelt op 5 of 6 oktober eerst thuis, een week later volgt de return in Tsjechië.

Door ANP - 1-9-2016, 17:29 (Update 1-9-2016, 17:29)

De voetbalsters uit Enschede hadden zich via de voorronde geplaatst voor het hoofdtoernooi. FC Twente won alle wedstrijden in een groep van vier clubs en veroverde daarmee een plek in de knock-outfase. De finale van de Champions League voor vrouwen is op 1 juni in Cardiff.

Vorig seizoen strandde FC Twente in de achtste finale tegen FC Barcelona, nadat het een ronde eerder had gestunt tegen Bayern München. De Franse club Olympique Lyon pakte de titel in het Europese bekertoernooi.