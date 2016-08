PEC huurt Deense spits van Birmingham City

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft zich woensdag op de laatste dag van de transferperiode nog versterkt met een spits. De eredivisieclub huurt de 23-jarige Deen Nicolai Brock-Madsen dit seizoen van Birmingham City en heeft bovendien een optie tot koop.

Door ANP - 31-8-2016, 21:31 (Update 31-8-2016, 21:31)

Brock-Madsen was tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog actief voor het Deense elftal. De spits stond drie keer in de basisopstelling van de Denen. De voetballer sluit deze week aan op de training in Zwolle.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle zegt dat de speler een extra impuls is voor de selectie van trainer Ron Jans. ,,Met deze fysiek sterke spits wordt de kracht van de aanval versterkt. Zijn recente optredens tijdens de Olympische Spelen tonen aan dat hij fit en klaar is om voor PEC Zwolle uit te komen.''

PEC staat na vier speelronden op de laatste plaats in de competitie. De Zwolse aanval wist in vier duels nog maar één keer te scoren.