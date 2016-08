Ajax rondt transfer Ziyech af

AMSTERDAM - Ajax heeft dinsdag de transfer van de alom begeerde middenvelder Hakim Ziyech afgerond. De 23-jarige spelbepaler komt over van FC Twente. De Marokkaanse international ondertekent een contract tot medio 2021 bij de Amsterdamse club. FC Twente en Ajax bereikten dinsdag overeenstemming over de afkoopsom, die 11 miljoen euro bedraagt. Ziyech krijgt bij Ajax rugnummer 22.

30-8-2016

Ziyech, die in 2014 sc Heerenveen voor FC Twente verruilde, stond deze zomer in de belangstelling van vele clubs. Onder meer Fenerbahçe en Swansea City deden pogingen om hem van de club uit Enschede over te nemen. Ajax mengde zich betrekkelijk laat in de slag om Ziyech, die volgens diverse mediaberichten in het afgelopen weekeinde al tot een persoonlijk akkoord kwam met zijn nieuwe club.