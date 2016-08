Oranje traint nog zonder Janmaat

NOORDWIJK - Het Nederlands elftal is dinsdag rond 11.45 uur nog zonder Daryl Janmaat aan de tweede groepstraining op weg naar de interlands tegen Griekenland en Zweden begonnen. De rechtsback voegt zich pas dinsdagmiddag bij de selectie van bondscoach Danny Blind. Hij werd opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Kenny Tete.

Door ANP - 30-8-2016, 12:24 (Update 30-8-2016, 12:24)

Janmaat speelde zijn laatste interland vorig jaar november toen het Nederlands elftal tegen Wales oefende. Hij verruilde deze zomer Newcastle United voor Watford. Blind oefent dinsdag met 23 spelers in Katwijk. Marco van Basten staat ook nog op het trainingsveld. De eerste assistent van Blind vertrekt binnenkort naar de FIFA, waar hij een technische functie krijgt.

Blind werd twee weken geleden al verrast door het vertrek van zijn tweede assistent Dick Advocaat, die als hoofdtrainer van Fenerbahçe aan de slag is gegaan. Oranje oefent donderdag tegen Griekenland in het Philips-stadion van Eindhoven. Volgende week dinsdag staat in Solna het eerste duel met Zweden in de WK-kwalificatie op het programma.