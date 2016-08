Allardyce: Rooney is mijn aanvoerder

LONDEN - De nieuwe Engelse bondscoach Sam Allardyce heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Wayne Rooney. ,,Wayne was een voortreffelijke aanvoerder van Engeland. De manier waarop hij deze rol vervulde maakte het voor mij makkelijk hem te vragen of hij verder wil'', meldde Allardyce maandagavond laat op de website van de Engelse voetbalbond FA. Rooney nam de aanvoerdersband in 2014 over van Steven Gerrard.

Door ANP - 30-8-2016, 9:04 (Update 30-8-2016, 9:04)

Allardyce volgde deze zomer Roy Hodgson op. Die stapte op nadat zijn ploeg bij het EK tegen IJsland al in de achtste finales was uitgeschakeld. Aanvankelijk liet de nieuwe bondscoach het aanvoerdersvraagstuk nog open. Engeland speelt zondag in de WK-kwalificatie tegen Slowakije. ,,Wayne is de meeste ervaren speler in de ploeg en geniet het meeste respect van zijn ploeggenoten'', zei Allardyce over de 30-jarige aanvaller van Manchester United. ,,Het is de juiste keuze hem de leider van het team te laten zijn.''