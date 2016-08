Messi mogelijk niet fit voor Argentinië

BUENOS AIRES - Het is twijfelachtig of Lionel Messi deze week zijn rentree maakt in het Argentijnse elftal. De vedette van het internationale voetbal staat weliswaar op het punt zich bij de selectie te voegen, maar doet dat met een blessure. Zijn club Barcelona meldde maandag dat Messi last heeft van een hamstring.

Door ANP - 29-8-2016, 19:55 (Update 29-8-2016, 20:46)

Argentinië speelt donderdag tegen Uruguay, kort later volgt een ontmoeting met Venezuela. Het gaat om kwalificatie voor de wereldtitelstrijd, die in 2018 in Rusland wordt gehouden. Van dag tot dag wordt bekeken hoe het met Messi gaat.

Na de Copa America afgelopen zomer bedankte Messi voor de nationale formatie. Bondscoach Edgardo Bauza haalde hem onlangs over terug te keren.

Sergio Agüero is er in elk geval niet bij. De topschutter van Manchester City heeft zich geblesseerd afgemeld. Datzelfde deed Javier Pastore, middenvelder van Paris Saint-Germain. Beide voetballers hebben last van een kuit.