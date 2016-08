Van Oostveen overwoog vertrek al eerder

ZEIST - Bert van Oostveen overwoog al eerder te vertrekken als directeur betaald voetbal van de KNVB. Dat liet de 45-jarige bestuurder uit Amstelveen maandagavond weten bij de NOS in een nadere toelichting op zijn afscheid per 1 september. Hij speelde na de mislukte kwalificatie voor het EK van deze zomer al met de gedachte om zijn functie neer te leggen.

Door ANP - 29-8-2016, 19:28 (Update 29-8-2016, 19:28)

,,Ik heb in die periode serieus overwogen om op te stappen. Maar we hadden er nog eens goed over gepraat intern en toen kwam ik tot de conclusie dat het niet het goede moment was. Ik ben geen wegloper."

Volgens Van Oostveen heeft hij zijn definitieve besluit om te stoppen als KNVB-directeur in juni genomen. ,,Voor ons de EK-loze maand, de tijd om goed na te denken. Je weet dat je dit niet tot je 65e kan doen en dan is nu opstappen een logisch moment. Ik had het wel liever gedaan met een mooi EK achter de rug. Dat was het ideaalplaatje en dan zou ik ook meteen zijn gestopt. Maar dat mocht niet zo zijn.''

Van Oostveen, die in 2010 aantrad als directeur betaald voetbal, gaat bij de KNVB nog wel door als secretaris-generaal.