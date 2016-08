AZ neemt afscheid van Brezancic

ALKMAAR - AZ heeft maandag afscheid genomen van verdediger Rajko Brezancic. Het contract van de 27-jarige Serviër is ontbonden. Volgens de Alkmaarse club is dat in goed overleg gebeurd. De verbintenis liep door tot medio 2018. Hij had echter bij AZ geen sportief perspectief meer.

Door ANP - 29-8-2016, 16:52 (Update 29-8-2016, 16:52)

Brezancic kwam in 2015 over van het Servische FK Cukaricki. De linksback kwam in het afgelopen seizoen slechts acht keer in actie. In zijn debuutwedstrijd tegen De Graafschap maakte hij zijn enige doelpunt. Dit seizoen kreeg Brezancic bij AZ nog geen speelminuten.