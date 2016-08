Fenerbahçe pakt thuis eerste punt

ISTANBUL - Fenerbahçe is in de Turkse Süper Lig van de nul af. De topclub uit Istanbul leek zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Kayserispor op weg naar de tweede nederlaag in de competitie maar pakte diep in blessuretijd nog een punt. Invaller Robin van Persie gaf de assist waardoor Alper Potuk de eindstand op 3-3 kon bepalen.

Door ANP - 28-8-2016, 23:07 (Update 28-8-2016, 23:07)

Trainer Dick Advocaat liet niet alleen de Nederlandse routinier op de bank beginnen maar ook de Braziliaanse spits Fernandão. De Nigeriaan Emmanuel Emenike mocht het voorin proberen. Gregory van der Wiel had wel een basisplaats. 'Fener' kwam met 0-1 achter door een doelpunt van de Braziliaan Welliton na een klein halfuur. Simon Kjaer maakte gelijk. Niet veel later moest de Deense verdediger met rood van het veld.

Met tien man kwamen de gastheren toch op 2-1 door Ozan Tufan. Nog voor het rustsignaal maakte Welliton zijn tweede van de avond. Ook ditmaal was de aangever Deniz Türüç, oud-speler van Go Ahead Eagles. In de laatste minuut waande Kayserispor zich door een treffer van de Azerbeidzjaan Ufuk Budak spekkoper. Dat was iets te vroeg gejuicht.