Moeizame thuiszege City op West Ham

MANCHESTER - Manchester City heeft ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De equipe van coach Pep Guardiola won enigszins moeizaam van West Ham United: 3-1. Daarmee blijft City op gelijke hoogte met Chelsea en Manchester United, die eveneens de volle buit haalden uit drie wedstrijden.

Door ANP - 28-8-2016, 19:07 (Update 28-8-2016, 19:21)

De 'Citizens' kenden een droomstart, want na achttien minuten stond het al 2-0. Raheem Sterling was na zeven minuten trefzeker, waarna Fernandinho ruim tien minuten later de 2-0 binnen kopte. Na rust viel City echter ver terug, wat na krap een uur spelen resulteerde in de 2-1 van Michail Antonio. De gelijkmaker zat er echter niet in. In blessuretijd schoot Sterling nog de derde treffer binnen.

Chelsea en ManUnited maakten een dag eerder geen fout, al ging het vooral bij laatstgenoemde club moeizaam. Invaller Marcus Rashford hielp de ploeg van coach José Mourinho vlak voor tijd aan de zege op Hull City: 1-0. Chelsea had minder last van Burnley: 3-0. Eden Hazard, Willian en Victor Moses scoorden.

Eerste overwinning

Ronald Koeman is met Everton de nummer vier. De trainer zag zijn ploeg met 1-0 winnen van Stoke City. Bij Watford maakte Daryl Janmaat zaterdag zijn debuut. De rechtsback viel in tijdens het met 3-1 verloren duel met Arsenal. Kampioen Leicester City pakte de eerste overwinning van het seizoen. Swansea City werd met 2-1 geklopt. Het doelpunt van de ploeg uit Wales werd gemaakt door Leroy Fer. Jamie Vardy en Wes Morgen scoorden voor Leicester.

Het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool leverde geen winnaar op 1-1. Michel Vorm stond op doel bij de thuisploeg, Vincent Janssen viel in. Bij Liverpool had Georginio Wijnaldum een basisplaats.