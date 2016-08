Bosz wil snel minder wisselen bij Ajax

DEVENTER - Trainer Peter Bosz hoopt dat hij zo snel mogelijk met een vast elftal bij Ajax kan werken. ,,Want voor mijn doen heb ik de laatste weken heel veel gewisseld'', zei hij zondag na de ruime zege van Ajax bij Go Ahead Eagles (3-0). ,,Dat is eigenlijk helemaal niets voor mij.''

Bosz liet Jairo Riedewald in Deventer weer terugkeren op het middenveld en gaf Kasper Dolberg een kans als centrumspits. Beide spelers voldeden goed, net als in het begin van het seizoen op die posities. ,,Maar ik heb geen spijt dat ik ze anders heb gebruikt'', zei Bosz. ,,Ik ben gewoon nog zoekende. Zo is de transfermarkt gesloten en dan wil ik snel vasthouden aan een duidelijk elftal.''

Voor Bosz is het afwachten welke spelers nog vertrekken. ,,Maar er kan nog wel iets gebeuren'', doelde hij mogelijk op Anwar El Ghazi, Daley Sinkgraven, Lasse Schöne of misschien wel Riechedly Bazoer. ,,Dat is ook de reden dat we Hakim Ziyech erbij willen hebben'', zei de trainer van Ajax. ,,En de nederlaag bij Rostov kan ook wel eens van invloed zijn geweest op zijn mogelijke komst. Want hij is er nog niet hè.''

Ziyech speelt bij FC Twente vaak op de flanken. Bosz ziet ook een middenvelder in de spelmaker. ,,We weten hoe we hem willen gebruiken, maar dat ga ik nu niet zeggen. Dat geeft misschien wel onnodige onrust in de groep.''