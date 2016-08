Heracles bezorgt ADO eerste puntenverlies

ANP Heracles bezorgt ADO eerste puntenverlies

DEN HAAG - ADO Den Haag is na vier wedstrijden tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De ploeg van coach Zeljko Petrovic kwam zondag voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen Heracles Almelo: 1-1.

Door ANP - 28-8-2016, 16:35 (Update 28-8-2016, 16:42)

Mike Havenaar werd de schlemiel in het Kyocera Stadion. De Japanse spits had ADO tien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip op voorsprong moeten zetten, maar zijn 'Panenka' mislukte jammerlijk. Het stiftje ging over het doel. Havenaar was na een klein halfuur wel goed voor de 1-1. Hij wiste daarmee de openingstreffer van Robin Gosens uit, die Heracles in de achttiende minuut op 0-1 had gezet.

Dankzij de drie overwinningen uit de eerste drie duels begon ADO vol vertrouwen. Het was echter Heracles dat na ruim een kwartier op voorsprong kwam en dat mocht ADO-doelman Ernestas Setkus zich aanrekenen. De Litouwer had in de eerste duels juist veel indruk gemaakt met solide optredens, maar ging bij een vrije trap van Iliass Bel Hassani in de fout.

Harde knal

Setkus verzuimde de bal klemvast te pakken, waardoor die zo voor de voeten van Gosens rolde. De Duitser schoot eenvoudig binnen: 0-1. Ook daarna was de Litouwer van slag. Met name bij hoge ballen zat de doelman vaak mis, al kostte dat nu geen tegentreffers.

ADO kwam wel snel terug in de wedstrijd door een treffer van Havenaar. De lange spits staat normaal bekend om zijn uitstekende kopballen, maar liet nu zijn voeten spreken. Met een harde knal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de verre hoek liet hij doelman Bram Castro kansloos: 1-1.

Kopkansen

Ook daarna was het vooral ADO dat aandrong, al was Bel Hassani met een schot van afstand nog wel dichtbij een doelpunt. Havenaar kreeg nog enkele kopkansen, maar die waren niet aan hem besteed. Dat gold in de slotfase ook voor de strafschop, die op jammerlijke wijze de mist in ging.

ADO komt door het gelijkspel op de derde plaats, op twee punten van koploper Feyenoord. Heracles is tiende met vijf punten.