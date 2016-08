Ajax bezweert crisis met ruime zege op Eagles

DEVENTER - Met een ruime zege op Go Ahead Eagles heeft Ajax zondagmiddag een dreigende crisis bezworen. Met dank aan twee doelpunten van Davy Klaassen boekte het elftal van de nieuwe trainer Peter Bosz een broodnodig succesje (3-0).

28-8-2016

Ajax was hard toe aan een goed resultaat, na uitglijders tegen Willem II (1-2). Roda JC (2-2) en FK Rostov (1-4). Die slechte competitiestart valt niet uit de statistieken van Klaassen af te lezen. De aanvoerder heeft alweer acht doelpunten achter zijn naam staan na acht duels in de eredivisie en de voorrondes van de Champions League.

De wanprestatie van Ajax bij FK Rostov bleef niet zonder gevolgen voor Anwar El Ghazi, Riechedly Bazoer en Kenny Tete. Het drietal moest in de knusse Adelaarshorst op de bank plaatsnemen. Kasper Dolberg kreeg een kans als centrumspits, Bertrand Traoré verhuisde naar de rechterflank en Jairo Riedewald speelde op het middenveld. Achterin kreeg Davinson Sánchez weer een kans.

Nieuwe samenstelling

Die laatste keuze pakte minder goed uit. De Colombiaan veroorzaakte na twintig minuten een beetje onhandig een strafschop. Hij had geluk dat André Onana de inzet van Leon de Kogel keerde. Dat is de naar Barcelona vertrokken Jasper Cillessen nooit gelukt in de eredivisie. Sánchez zat in de slotfase van de eerste helft zo dichtbij een tweede gele kaart dat hij in de rust moest plaatsmaken voor Heiko Westermann.

Ajax speelde best aardig in de nieuwe samenstelling. De pas achttienjarige Kasper Dolberg presenteerde zich als balvaste en handige centrumspits. Amin Younes en Traoré zorgden voor gevaar op de flanken en Klaassen koppelde het veldoverwicht aan doelpunten. Hij poeierde in de 24e minuut raak en benutte in de 35e minuut een strafschop.

Nemanja Gudelj haalde na ruim een uur het laatste beetje spanning uit een eenzijdige wedstrijd. Hij schoot even later nog op de lat. Ook Traoré slaagde er niet in te scoren, ondanks een paar aardige kansen.