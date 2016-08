Dost rondt transfer naar Sporting af

ANP Dost rondt transfer naar Sporting af

LISSABON - Bas Dost heeft zijn overgang van VfL Wolfsburg naar Sporting Lissabon zondag afgerond. Beide clubs doen geen uitspraken over het bedrag dat met de transfer is gemoeid, maar het zou om zo'n 10 miljoen euro gaan.

Door ANP - 28-8-2016, 15:48 (Update 28-8-2016, 15:48)

Dost had nog een contract tot het einde van het seizoen in Wolfsburg en was met de Duitse club in gesprek over verlenging. Hij geeft echter de voorkeur aan een overgang naar de Portugese competitie.

De lange spits speelde vier jaar voor Wolfsburg, waarin hij de nodige doelpunten maakte, maar ook geregeld geblesseerd was. Eerder kwam de international uit voor FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen.