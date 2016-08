João Mario eerste topaankoop De Boer

MILAAN - Frank de Boer heeft zijn eerste grote aankoop bij Internazionale zo goed als binnen. De Italiaanse club bereikte een akkoord met Sporting Portugal over een transfersom van 45 miljoen euro voor João Mario. Dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 50 miljoen.

Door ANP - 28-8-2016, 11:52 (Update 28-8-2016, 11:52)

De Portugese club maakte zondag op de website al bekend dat het rond is met Inter. De ploeg uit Milaan wacht met de presentatie van João Mario tot de laatste formaliteiten zijn afgerond. De Portugees veroverde eerder deze zomer met zijn land in Frankrijk de Europese titel. De 23-jarige middenvelder was een vaste waarde in het succeselftal van bondscoach Fernando Santos.

Sporting Portugal incasseert een recordbedrag voor João Mario, meer dan het ooit deed voor onder anderen Cristiano Ronaldo. Hij is de duurste Portugees ooit die vanuit eigen land naar het buitenland gaat.