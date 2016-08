Huntelaar verliest met Schalke 04

FRANKFURT - Met een valse start is Klaas-Jan Huntelaar zaterdagmiddag aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen. De spits verloor met Schalke 04 de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt (1-0).

Door ANP - 27-8-2016, 17:36 (Update 27-8-2016, 17:43)

Alexander Meier tekenden voor de enige treffer. Hij miste ook nog een strafschop voor de club waar Luc Castaignos ontbrak. De aanvaller staat in de belangstelling van meerdere clubs.

Huntelaar, die de hele wedstrijd speelde, incasseerde de tweede teleurstelling binnen twee dagen. Hij werd vrijdag niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor eerste duel in de WK-kwalificatie met Zweden. Bondscoach Danny Blind geeft voorlopig de voorkeur aan de centrumspitsen Vincent Janssen, Bas Dost en Luuk de Jong.

Beide treffers

Dost had een aandeel in de zege van VfL Wolfsburg bij FC Augsburg (2-0). Hij leverde de assist voor de eerste treffer van Daniel Didavi. Ricardo Rodríguez stelde in de slotfase de zege veilig voor VfL Wolfsburg. Dost staat in de belangstelling van Sporting Portugal, maar had net als Jeffrey Bruma gewoon nog een basisplaats bij VfL Wolfsburg. Paul Verhaegh en Jeffrey Gouweleeuw speelden de hele wedstrijd voor FC Augsburg.

Pierre-Emerick Aubameyang maakte beide treffers voor Borussia Dortmund in het thuisduel net FSV Mainz 05 (2-1). Hamburger SV speelde gelijk tegen FC Ingolstadt (1-1). De Amerikaan Bobby Shou Wood scoorde voor de thuisclub. Lukas Hinterseer bezorgde FC Ingolstadt een punt.

1. FC Köln dankte de thuiszege op SV Darmstadt 98 (2-0) aan doelpunten van Marcel Risse en Anthony Modeste. Het duel werd nog even onderbroken wegens hevig onweer. Bayern München won vrijdag al ruim van Werder Bremen (6-0).