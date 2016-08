Pellegrini aan de slag in China

PEKING - Manuel Pellegrini gaat aan de slag in China. Hij wordt de nieuwe coach van de club Hebei China Fortune.

Pellegrini stopte aan het einde van het vorig seizoen als coach van Manchester City. Hij had zijn vertrek in februari al aangekondigd. De 62-jarige Chileen bevindt zich in de Chinese competitie in goed gezelschap van andere trainers van naam en faam, onder wie de Zweed Sven-Goran Eriksson en de Braziliaan Luiz Felipe Scolari.

Hebei staat op dit moment vijfde in de hoogste Chinese divisie.