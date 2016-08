Vitesse laat Utrecht met punt wegkomen

ARNHEM - Vitesse heeft vrijdagavond FC Utrecht er in het Gelredome niet onder gekregen. Hoewel het team van Henk Fraser voor eigen publiek domineerde, prijkte er na 90 minuten redelijk onderhoudend voetbal 1-1 op het scorebord. Ricky van Wolfswinkel bracht de Arnhemmers voor rust verdiend op voorsprong. Het voorbereidende werk was van uitblinker Milot Rashica, die de treffer voor 75 procent mocht claimen. Halverwege de tweede helft maakte Sébastien Haller uit het niets gelijk.

Door ANP - 26-8-2016, 21:57 (Update 26-8-2016, 22:06)

Utrecht wekte niet de indruk een punt - de tweede pas deze competitie - genoeg te vinden. De bezoekers namen zeker initiatief maar waren te afhankelijk van de ideeën van Yassine Ayoub. De middenvelder was zelfs nog het gevaarlijkst met een volley, net naast. Haller werd voorin amper bereikt.

Behoudens het eerste kwartier, voetbalde de thuisclub beter. Dat had al vroeg een voorsprong kunnen opleveren. Van Wolfswinkel, die een verleden heeft in de spits van Utrecht, kopte echter naast nadat doelman Robbin Ruiter een inzet van de nieuwbakken Kosovaarse international Rashica had gekeerd. Het duo was, af en toe geholpen door Nathan, vaker een plaag voor de defensie.

Dubbele schaar

Dat samenwerkingsverband leidde ook tot de verdiende 1-0. Rashica vloog met een dubbele schaar voorbij Sofian Amrabat, die fout geparkeerd stond, en bezorgde Van Wolfswinkel een niet te missen kans. Het was aan Ruiter te danken dat het daarbij bleef, ook in de tweede helft. Vlak na de hervatting moest de Utrechtse sluitpost al opnieuw reddend optreden, ditmaal op een kopbal van Guram Kashia na een vrije trap van Lewis Baker.

Uiteraard maakte het elftal van coach Erik ten Hag jacht op de gelijkmaker, maar het bleef vooral bij goede bedoelingen. De 1-1 kwam dan ook haast bij toeval. Eloy Room kreeg een schot van afstand niet klem, Giovanni Troupée gaf de bal bijna achteloos voor, wetend dat Haller zolang hij nog op de loonlijst staat altijd in de buurt is.