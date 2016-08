Turkse arbiter voor oefeninterland Oranje

ZEIST - Mete Kalkavan fluit komende donderdag de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Griekenland. De Turk krijgt in het Philips-stadion van Eindhoven hulp van zijn landgenoten Ceyhun Sesigüzel en Kerem Ersoy.

26-8-2016

Het is nog niet bekend wie op 6 september in Zweden de eerste kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal voor het WK in Rusland leidt.