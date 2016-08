Fosu-Mensah debuteert bij Jong Oranje

ZEIST - Timothy Fosu-Mensah debuteert in de selectie van Jong Oranje. Bondscoach Fred Grim heeft de verdediger van Manchester United opgenomen in zijn keurkorps voor het kwalificatieduel met de jeugdploeg van Wit-Rusland voor het EK van volgend jaar in Polen.

Door ANP - 26-8-2016, 14:17 (Update 26-8-2016, 14:17)

Jong Oranje speelt op vrijdag 2 september in Minsk tegen Wit-Rusland. De ploeg staat op dit moment tweede in de poule, met drie punten minder dan Jong Slowakije.

Selectie Jong Oranje: Nathan Aké (AFC Bournemouth), Yassine Ayoub (FC Utrecht), Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Joshua Brenet (PSV), Dabney Dos Santos (AZ), Anwar El Ghazi (Ajax), Maarten de Fockert (VVV-Venlo), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United FC), Mickey van der Hart (PEC Zwolle), Hans Hateboer (FC Groningen), Thom Haye (Willem II), Wesley Hoedt (Lazio), Hidde Jurjus (PSV), Rick Karsdorp (Feyenoord), Ricardo Kishna (Lazio), Terence Kongolo (Feyenoord), Derrick Luckassen (AZ), Queensy Menig (PEC Zwolle), Joris van Overeem (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Karim Rekik (Olympique Marseille), Jairo Riedewald (Ajax), Vincent Vermeij (Heracles Almelo) en Tonny Vilhena (Feyenoord).