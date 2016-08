AZ tegen Maccabi Tel Aviv

MONACO - AZ moet het in de groepsfase van de Europa League opnemen tegen Maccabi Tel Aviv. Bij deze Israëlische club is Jordi Cruijff technisch directeur en was Peter Bosz trainer tot zijn overgang naar Ajax. De formatie uit Alkmaar speelt verder tegen het Russische Zenit en Dundalk FC uit Ierland.

Door ANP - 26-8-2016, 14:15 (Update 26-8-2016, 14:15)

Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen.

De eerste speeldag is op donderdag 15 september.