Federer klopt Nadal, Djokovic vliegt eruit

ANP Federer klopt Nadal, Djokovic vliegt eruit

INDIAN WELLS - Roger Federer heeft woensdag opnieuw een titanengevecht met Rafael Nadal gewonnen. Net als eerder dit jaar in de finale van de Australian Open was de Zwitserse tennisgrootmeester zijn Spaanse rivaal de baas, dit keer in de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells: 6-2 6-3. Titelverdediger Novak Djokovic, die de afgelopen drie jaar zegevierde op het Amerikaanse hardcourt, vloog eruit.

Door ANP - 16-3-2017, 7:18 (Update 16-3-2017, 7:18)

De Servische nummer twee van de wereld liet zich aftroeven door Nick Kyrgios. De grillige Australiër maakte een einde aan de reeks van negentien gewonnen partijen van Djokovic in Indian Wells: 6-4 7-6 (3). Djokovic won het prestigieuze toernooi van Indian Wells al vijf keer: in 2008, 2011, 2014, 2015 en 2016. Kyrgios versloeg de Serviër onlangs ook al in de kwartfinales in Acapulco.

De 21-jarige Australiër mag zich als 'beloning' nu gaan meten met Federer. Inzet is een plek bij de laatste vier in Indian Wells.