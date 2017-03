Skiër Fill wint wereldbeker afdaling

ASPEN - Skiër Peter Fill heeft net als vorig seizoen de wereldbeker op de afdaling gewonnen. Woensdag eindigde de Italiaan in Aspen als nummer twee, achter landgenoot Dominik Paris. In het klassement bleef hij daardoor Kjetil Jansrud voor. De Noor kwam in de Amerikaanse plaats niet verder dan de elfde plek en verspeelde daarmee zijn leidende positie.

Door ANP - 15-3-2017, 18:39 (Update 15-3-2017, 18:39)

Fill had voor aanvang maar liefst 33 punten achterstand op Jansrud. Hij was de enige die de Noor in de totaalrangschikking nog kon bedreigen. Jansrud won eerder wel de wereldbeker in de Super G.

Dankzij een constante prestatiecurve werd de 34-jarige Fill de eindwinnaar. Hij won dit seizoen niet één afdaling, maar stond wel vijf keer op het podium. ,,Ik ben een goede skiër, overwinningen heb ik niet nodig'', zei hij lachend. Jansrud won twee keer een afdaling. Dat was niet genoeg. Hij zegevierde eenmaal in het klassement, in 2015.

In de laatste afdaling van het seizoen werd de Zwitser Carlo Janka derde.