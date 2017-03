Wielrenner Bouhanni wint Nokere Koerse

ANP Wielrenner Bouhanni wint Nokere Koerse

BRUSSEL - Wielrenner Nacer Bouhanni heeft woensdag met overtuiging de 72e aflevering van Nokere Koerse gewonnen. De Fransman van Cofidis was in de Belgische koers van één dag met lengtes voorsprong de sterkste in de sprint.

Door ANP - 15-3-2017, 17:17 (Update 15-3-2017, 17:17)

De Brit Adam Blythe werd tweede, voor de Belg Joeri Stallaert.