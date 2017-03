Van Barneveld gaat nog vijf jaar door

ANP Van Barneveld gaat nog vijf jaar door

ROTTERDAM - Hoewel Raymond van Barneveld sombere tijden heeft gekend, denkt de darter absoluut nog niet aan stoppen. ,,Daarvoor vind ik het spel veel te leuk'', zei de Hagenaar woensdag tijdens een persconferentie in Rotterdam. Bovendien heeft Van Barneveld nog genoeg wensen: ,,Ik ben een geboren winnaar. Ik wil altijd winnen en spraakmakend zijn. Ik wil ook die trofee boven mijn hoofd, net als Michael van Gerwen.''

Door ANP - 15-3-2017, 16:19 (Update 15-3-2017, 16:19)

Toch trekt Van Barneveld, die volgende maand vijftig wordt, wel een grens. ,,Ik ga door tot mijn 55e. Dan is het mooi geweest en wil ik misschien wel als analist aan de slag.'' De darter is naar eigen zeggen een realist. ,,Er zijn op dit moment betere spelers dan 'Barney'. Dat is gewoon zo. Al ben ik op een positieve manier jaloers op Michael.''

Van Barneveld neemt het donderdag in Ahoy in de zevende speelronde van de Premier League Darts op tegen Gary Anderson. ,,Mijn hele lichaam gloeit ervan. Ik verwacht dat alle Nederlandse fans achter 'Barney' zullen staan. Dat geeft me een enorme boost om de partij met winst af te sluiten.''