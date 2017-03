Van Gerwen blaakt van het zelfvertrouwen

ROTTERDAM - Darter Michael van Gerwen blaakt van het zelfvertrouwen in aanloop naar de zevende speelronde van de Premier League Darts, die in Ahoy wordt afgewerkt. De Nederlandse wereldkampioen staat donderdag in Rotterdam tegenover Phil Taylor. ,,Ik ben niet nerveus, maar je legt wel druk op jezelf. Je wilt de Nederlandse fans niet teleurstellen'', zei Van Gerwen woensdag op een persconferentie.

Door ANP - 15-3-2017, 16:18 (Update 15-3-2017, 16:34)

De Brabander is volledig hersteld van zijn rugblessure, waardoor hij eerder de vijfde speelronde en het UK Open moest missen. ,,Ik had veel last van mijn rug, maar gelukkig ben ik inmiddels helemaal fit. Ik had dan ook een goede basis om op terug te vallen. En als je veel wint, heb je een dosis zelfvertrouwen. Ach, ik doe gewoon mijn dingetje.''

Dat Taylor, de zestienvoudig wereldkampioen die na dit jaar afzwaait, donderdag zijn tegenstander is, had Van Gerwen liever anders gezien. ,,Vorige keer ging het ook al tussen Phil en mij. Ik had gehoopt dat ik in Ahoy bijvoorbeeld tegen Gary Anderson moest spelen'', bekende de kampioen. Van Gerwen veroverde vorig jaar de hoofdprijs van de Premier League Darts door Taylor in de finale te verslaan.

In Rotterdam komen de beste tien darters van de wereld, onder wie ook Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen, in actie. Van Gerwen verwacht dat de fans in een uitverkocht Ahoy net als vorig jaar, toen de PDC het sportpaleis voor de eerste keer aandeed, er een heus feest van maken. ,,Ik vind het fantastisch. Darts leeft in Nederland'', aldus de aanstaande vader die woensdag bekendmaakte een dochter te krijgen.