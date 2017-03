LottoNL met Roglic en Lobato naar 'Sanremo'

ANP LottoNL met Roglic en Lobato naar 'Sanremo'

MILAAN - Wielerploeg LottoNL-Jumbo start zaterdag in Milaan-Sanremo met Primoz Roglic en Juan José Lobato als renners van wie iets verwacht wordt in de eerste klassieker van dit wielerjaar. De Sloveen Roglic sloot dinsdag de Tirreno-Adriatico af als vierde, Lobato zou een rol kunnen spelen als het in Sanremo op een sprint uitloopt. De Spanjaard eindigde in 2014 als vierde achter winnaar Alexander Kristoff uit Noorwegen. Vorig jaar won de Fransman Arnaud Démare de 'Primavera'.

Door ANP - 15-3-2017, 9:37 (Update 15-3-2017, 9:37)

De selectie van LottoNL-Jumbo telt vijf renners die de afgelopen week de Tirreno reden; naast Roglic en Lobato zijn dat de Italiaan Enrico Battaglin, Jos van Emden en de Duitser Paul Martens. De ploeg wordt aangevuld met Tom Leezer en Bram Tankink, die Parijs-Nice hebben gereden. Twan Castelijns debuteert in Milaan-Sanremo. Hij rijdt woensdag eerst nog in Nokere Koerse.