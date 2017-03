Honkballer Sams houdt van Cuba

TOKIO - Honkballer Kalian Sams houdt van Cuba. De dertigjarige Hagenaar sloeg Oranje vier jaar geleden in Tokio naar winst op de 25-voudig wereldkampioen en daarmee naar de halve finales van de World Baseball Classic. Woensdag mocht Sams voor het eerst dit toernooi starten, uitgerekend weer tegen Cuba en weer in Tokio. De buitenvelder bekroonde zijn optreden met een homerun (14-1).

15-3-2017

,,Ik houd ervan om tegen Cuba te spelen'', zei Sams. ,,Jarenlang was Cuba het beste honkballand ter wereld, we waren altijd bang om tegen ze te spelen. Op het WK van 2011 kwamen we er achter dat we ons met de Cubanen konden meten, dat we beter zijn zelfs. Sindsdien zijn we elk jaar blijven groeien.''

Nu lonkt voor Oranje opnieuw een plek bij de laatste vier op het belangrijkste landentoernooi. ,,Dat is ook waar we horen'', aldus Sams. ,,We hebben nog nooit zo'n goed team gehad. Bij de finaleronde in Los Angeles is alles mogelijk.''