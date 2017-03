Toppitcher Jansen sluit in LA aan bij Oranje

ANP Toppitcher Jansen sluit in LA aan bij Oranje

TOKIO - Bondscoach Hensley Meulens van de Nederlandse honkballers moet nog een voorbehoud maken, omdat kwalificatie voor de halve finales nog niet helemaal zeker is, maar hij had woensdag na de eclatante zege op Cuba (14-1) groot nieuws. Pitcher Kenley Jansen sluit in Los Angeles aan bij zijn selectie voor de finaleronde van de World Baseball Classic. ,,We hebben toestemming gekregen om hem te gebruiken'', vertelde Meulens telefonisch vanuit Tokio.

Door ANP - 15-3-2017, 8:29 (Update 15-3-2017, 8:29)

Jansen speelt in de Major League voor Los Angeles Dodgers. De 29-jarige Antilliaan geldt in de Amerikaanse topcompetitie als een van de beste 'closers', de werpers die de wedstrijd in de laatste inning uit moeten gooien. Jansen verlengde begin dit jaar zijn contract bij de Dodgers nog met vijf jaar. Hij gaat in die periode een slordige 75 miljoen euro verdienen.

De werper sloeg de eerste twee rondes van de WBC in samenspraak met zijn club over. Voor de finaleronde in 'zijn' LA sluit Jansen alsnog aan bij Oranje. ,,Dat is voor iedereen geweldig nieuws'', aldus Meulens.