Nadal krijgt kans op revanche tegen Federer

INDIAN WELLS - Rafael Nadal kan zich op het BNP Paribas Open, beter bekend als het tennistoernooi van Indian Wells, revancheren voor zijn verloren finale op de Australian Open tegen Roger Federer. Beide tennisgrootheden bereikten dinsdag de vierde ronde, waarmee de zo gewenste clash een feit is.

Door ANP - 15-3-2017, 7:27 (Update 15-3-2017, 8:06)

De als vijfde geplaatste Nadal was in een Spaans onderonsje te sterk voor Fernando Verdasco: 6-3 7-5. Federer, als negende geplaatst in Indian Wells, had twee tiebreaks nodig tegen de Amerikaan Stevie Johnson: 7-6 (3) 7-6 (4). Het wordt de 36e keer dat de Zwitser het opneemt tegen zijn eeuwige rivaal. In de vorige editie pakte hij ten koste van Nadal de titel op de Australian Open.

Voor Nadal was het zijn vijftigste overwinning in Indian Wells waar hij drie keer de beste was: in 2007 ten koste van Novak Djokovic, in 2009 na een finale tegen Andy Murray en in 2013, toen hij in de finale Juan Martin del Potro versloeg. Federer won het toernooi zelfs vier keer, voor het laatst in 2012.

Titelverdediger Djokovic bereikte ook de laatste zestien. Met de nodige moeite, maar met Del Potro had de Serviër ook bepaald geen makkelijke klus. Djokovic won in drie sets (7-5 4-6 6-1) en krijgt nu te maken met Nick Kyrgios, de Australiër die hem eerder deze maand in Mexico versloeg. Kyrgios was de beste in het duel der toptalenten met de Duitser Alexander Zverev: 6-3 6-4.