Kerber uitgeschakeld op Indian Wells

INDIAN WELLS - Angelique Kerber is dinsdag bij het tennistoernooi van Indian Wells al gestrand in de achtste finales. De Russische Elena Vesnina was in twee sets te sterk voor de Duitse nummer twee van de plaatsingslijst. Het werd tweemaal 6-3 tegen Kerber, die in de derde ronde nog ontsnapte tegen de Française Pauline Parmentier.

Door ANP - 15-3-2017, 7:14 (Update 15-3-2017, 8:38)

Ondanks de nederlaag herovert Kerber volgende week de nummer één-positie op de wereldranglijst. Die neemt ze weer over van de Amerikaanse Serena Williams, die vanwege een knieblessure de toernooien van Indian Wells en Miami moet missen. Vesnina, als veertiende geplaatst, neemt het in de kwartfinales op tegen haar zus Venus Williams.

,,Ik werd naar het einde toe steeds nerveuzer, dus ik was blij en opgelucht toen het voorbij was'', vertelde Vesnina, een dubbelspecialiste die nog nooit een speelster uit de top drie had verslagen.

Williams

Venus Williams, de nummer 12 van de plaatsingslijst, kende een moeilijke start tegen de Chinese Peng Shuai, maar de zevenvoudig grandslamkampioene herstelde zich op tijd: 3-6 6-1 6-3.

De hoogst nog aanwezige geplaatste speelster is nu Karolina Pliskova. De Tsjechische zag haar Zwitserse tegenstandster Timea Bacsinszky, in de derde ronde in een marathonpartij net te sterk voor Kiki Bertens, opgeven. Pliskova, als derde geplaatst, leidde op dat moment in de eerste set met 5-1. De Spaanse Garbiñe Muguruza is haar volgende tegenstandster.