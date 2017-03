Markwell moet Oranje langs Cuba loodsen

TOKIO - Pitcher Diegomar Markwell heeft de taak gekregen om de Nederlandse honkballers woensdag op de World Baseball Classic langs Cuba te leiden. De 36-jarige Antilliaan is de startende werper bij Oranje in de laatste wedstrijd van de tweede ronde in Tokio. Winst op Cuba volstaat waarschijnlijk voor een plek in de finaleronde van de WBC in Los Angeles.

Markwell is voor het eerst als startende werper aangewezen door bondscoach Hensley Meulens en pitchingcoach Bert Blyleven. De ervaren pitcher kwam in de eerste ronde wel even in actie tegen Zuid-Korea (5-0-winst) en zondag tijdens de openingswedstrijd van de tweede ronde tegen gastland Japan (6-8).

Oranje herstelde zich maandag van die nederlaag door Israël met 12-2 te verslaan. Jair Jurrjens bleef toen zes innings op de heuvel staan. Hij kan niet in actie komen tegen Cuba.