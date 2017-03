Van Emden tweede in tijdrit, eindzege Quintana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Wielrenner Jos van Emden heeft dinsdag in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico net naast de overwinning gegrepen. De specialist van LottoNL-Jumbo ging met een tijd van 11 minuten en 21 seconden lang aan de leiding, maar zag Rohan Dennis daar uiteindelijk net onder duiken. De Australiër was drie seconden sneller dan Van Emden.

Door ANP - 14-3-2017, 16:36 (Update 14-3-2017, 16:36)

De eindzege in de Italiaanse etappekoers uit de UCI WorldTour ging naar Nairo Quintana. De Colombiaan verdedigde met succes zijn leidende positie in de vlakke tijdrit over 10 kilometer door San Benedetto del Tronto. Quintana won de 'Tirreno' twee jaar geleden ook al, vorig jaar ging de winst naar de Belg Greg Van Avermaet.

Van Emden moest als nummer 88 van het klassement al vrij vroeg in actie komen. De 32-jarige Schiedammer zette een scherpe tijd neer en bleef ruim anderhalf uur in de zogeheten 'hot seat' zitten, omdat de een na de ander boven zijn 11.21 bleef. De Australiër Michael Hepburn zette weliswaar dezelfde tijd neer, maar was in de honderdsten van de seconde langzamer.

Tom Dumoulin hoopte als nummer vijf van het klassement een aanval te kunnen doen op het podium, maar de Limburger stelde teleur op zijn specialisme. Dumoulin gaf 23 seconden toe op Van Emden, die vervolgens ook ploeggenoot Primoz Roglic boven zijn tijd zag blijven. Dennis, de op twee na laatste starter, bezorgde de Schiedammer alsnog een kater. De Australische kampioen was een paar tellen sneller, waarop Van Emden zijn handen voor zijn ogen sloeg.